Maroc/Cote d'Ivoire: Hervé Renard (entraîneur du Maroc) - " Je connais tous les paramètres de ce match mieux que quiconque "

interview

Au-delà de la bataille tactique que vont se livrer Marc Wilmots et Hervé Renard, la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc, comptant pour la qualification au mondial 2018 en Russie, sera également le choc des individualités.

Hervé Renard (entraîneur du Maroc):" Je connais tous les paramètres de ce match mieux que quiconque "

Quelle est la particularité de ce dernier match contre la Côte d'Ivoire ?

C'est un match qui compte dans une carrière et qui permet d'accomplir de grandes choses. On fait également ce métier par passion et pour avoir ce genre de match. Vu le nombre de journalistes à cette conférence de presse, cela prouve que ce n'est pas un match comme les autres et c'est tant mieux.

Quelles sensations cela vous fait de revenir en Côte d'Ivoire dans un tel contexte ?

Je reviens avec beaucoup d'émotions et d'images exceptionnelles. La dernière fois que je suis venu, c'était dans un contexte différent, pour les obsèques de Cheick Tioté dont je salue la mémoire. Mais à ce moment précis, il faut faire abstraction de tous mes amis ivoiriens. Ce sera la même chose, le jour où je partirai du Maroc. On laisse toujours derrière soit des personnes qu'on apprécie et des choses inoubliables. Il faut se concentrer parce que chacun va défendre ses couleurs.

Quels sont les atouts du Maroc face à la Côte d'Ivoire ?

L'atout du Maroc, c'est son esprit collectif. On affronte une sélection ivoirienne qui possède énormément de qualités individuelles. Je connais tous les paramètres de ce match mieux que quiconque parce que j'ai la chance d'être entraîneur du Maroc et d'avoir dirigé également la Côte d'Ivoire. Depuis que je suis arrivé au Maroc, on m'a donné tous les moyens qu'un coach puisse avoir pour travailler. Je remercie la fédération et tout mon staff. L'équation est simple demain (ndlr : aujourd'hui). C'est à moi de finir le travail pour récompenser tous ceux qui travaillent autour de moi et qui font le maximum pour que je puisse m'exprimer dans de meilleures conditions.

Avez-vous des informations sur votre adversaire ?

Je visionne les matches de la Côte d'Ivoire au même titre que ceux du Gabon et du Mali qui évoluent dans le même groupe. C'est la seule façon pour avoir les informations sur la Côte d'Ivoire, le reste ne m'intéresse pas. Je me focalise sur mon équipe. On suit les matches de la Côte d'Ivoire depuis la Can 2017. On sait à quel genre d'adversaire nous aurons affaire demain. On connaît le contexte dans lequel on jouera. On espère qu'il y aura beaucoup de Marocains dans le stade pour faire beaucoup de bruits. C'est une fête du football africain à laquelle on a la chance de participer. Ce sera un match difficile. Nous sommes à la fois très proche et assez loin de la Coupe du monde.

De quel côté se trouve la pression dans ce match ?

Etre dans l'obligation de gagner un match, c'est une pression. Après la rencontre, il y aura un grand déçu et toute une nation qui sautera de joie. On espère simplement que ce sera nous.

Les absences chez les Éléphants vont-ils vous amener à revoir votre tactique ?

La Côte d'Ivoire peut se passer de beaucoup de joueurs, tellement son réservoir est qualitatif et en nombre. Quand vous avez un secteur offensif avec Doumbia, Gervinho, Max Gradel, Zaha, Cornet, ce n'est pas mal même s'il y a des absents. Et c'est ainsi dans tous les compartiments. La Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de talents, un véritable pays de football. Ceux qui seront là sauront répondre présent, à nous de l'être également.

Qu'est-ce qui fera la différence dans cette rencontre ?

Ça se jouera au niveau de la détermination. Dans les premiers instants de la rencontre, il va falloir répondre présent, ensuite être intelligent et généreux collectivement et non individuellement. Ceux qui seront les plus solidaires sortiront vainqueur de cette confrontation.