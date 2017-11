Cote d'Ivoire/Maroc: Eliminatoires mondial 2018 - Ivoiriens et marocains prennent d'assaut le Félicia !

Le Maroc rejoint le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte déjà… Plus »

Venant d'Abidjan-sud (Port bouet, Koumassi Marcory et Treichville), un premier check point se trouvait au niveau de la galerie du Parc. Pour accéder au périmètre du stade, une entrée est prévue au niveau du commissariat du 1er arrondissement et une autre au niveau de la Caistab. Lorsque vous venez des communes d'Abobo et Cocody et environs deux entrées sont au prévues au niveau du Boulevard lagunaire, du côté Ambassade de France.

Dans les rues d'Abidjan l'ambiance n'est pas à son comble, pour l'heure. Quelques supporters arborent leurs maillots de l'équipe nationale. Toutefois, sur les grands carrefours, comme nous l'avons constaté à Koumasi et à Marcory, une sono était installée et diffusait à profusion des musiques de soutien aux Éléphants. Au Plateau, lieu l'événement, Il y avait cependant l'engouement. Les supporters affluaient au fil des heures.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.