Cote d'Ivoire: CPI - Le Général Firmin Detoh contredit Philippe Mangou

« Tout ce qui est planification depuis le début de la guerre jusqu'à ce que nous arrivions à ma nomination, la rédaction des messages, les propositions et les analyses, c'est le Cpco qui les faisait », a-t-il poursuivi, interrogé par la Cpi. « Donc, si le général a dit que c'est moi qui était sur le terrain, vraiment, pour tout le respect que j'ai pour lui, il n'a pas dit vrai », a dénoncé le témoin qui a « contredit » également son ex-chef d'état-major sur la question des tirs au mortier au 120 et 60 mm en février 2011. « Je n'ai pas demandé de tirs de mortier », a-t-il dit.

Patron des forces terrestres, Detoh Letoh avait été nommé commandant de la zone d'Abidjan à partir du 22 janvier 2011. De là à dire qu'il était le patron d'Abidjan, il s'inscrit en faux. « Normalement, je devais être sur le terrain avec les hommes. Tous les généraux qui sont passés devant vous et bien d'autres devraient appuyer leurs soldats. Mais je n'y étais pas parce qu'aucun général n'était sur le terrain. Moi, ce que je faisais, c'était de rendre compte au général des difficultés constatées sur le terrain par le biais des chefs de zone. Et si le chef d'état-major, en dehors de la réunion, veut leur parler sur une situation du moment, j'appelle le commandant de zone concerné. Voilà ce que je faisais. Et j'ai joué ce rôle jusqu'à ce que je parte au golf », a-t-il expliqué, alors que selon l'ex-Cema Philippe Mangou, Detoh Letoh était « le patron de la ville d'Abidjan », la personne qui « planifiait les opérations » et qui était « dans le feu de l'action ».

