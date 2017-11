Maroc/Cote d'Ivoire: Mondial "Russie 2018" - Le Maroc bat la Côte d'Ivoire (2-0) et valide son billet

Ensuite, il aura deux autres fautes du gardien Gbohouo Sylvain qui apprécie mal la trajectoire du ballon sur une frappe de Dirar Nabil dévié au passage par un coéquipier (1-0). On jouait la 17eme minute. 5 mn plus tard sur un corner bien exécuté par Amrabat Nouredine, Gbohouo hésite sur sa sortie, le capitaine marocain El mouttaqui Medhi surgit (30eme) et reprend la balle qui va finir sa course au fonds des filets (2-0). Le Maroc rejoint le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte déjà qualifiés.

