Togo: Les œuvres caritatives de « Eben - Ezer tout est grâce » se poursuivent...

Ecoliers, élèves, collégiens et lycéens ont eu la joie au cœur cette semaine. L'Association « Eben - Ezer tout est grâce » a été la papa bonheur des populations de Vo - Koutimé et Vo - Avétsédomé le jeudi dernier.

Elle est allée offrir des kits scolaires, vivres et non vivres aux élèves et personnes nécessiteuses de ces deux localités. C'est la énième fois que ce genre de geste est fait dans ces localités et ailleurs.

Selon Osséni BELLO, président de ladite association, c'est une action caritative qui s'inscrit dans le cadre de l'objectif social de l'association.

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des orphelins et des personnes démunies, jeunes filles en difficultés et de faciliter la scolarisation et la formation professionnelle des jeunes filles est l'objectif social de l'association.

« La vie en société nous oblige à partager avec les autres nos peines et nos joies. Venir en aide aux orphelins, aux veuves et aux nécessiteux, est une fierté pour nous afin qu'ils s'épanouissent aussi », a déclaré M. BELLO.

« Eben - Ezer tout est grâce » est une association de droit franco-togolais. Il est enregistré en France sous le récépissé N° W931014985 et au Togo sous le récépissé N° 00228/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA. Depuis plus de trois ans, elle apporte son soutien à ces genres de personnes cibles.

