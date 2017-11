Madagascar: Toliara - Une écloserie de crabes ouverte

La rumeur sur la peste a encore fait trembler de nombreux parents et élèves, hier. Elle a engendré… Plus »

La pêche de crabes de mangrove constitue une source de revenus importante pour les communautés des côtes de cette région Sud-Ouest. Le crabe, en particulier, est indiqué comme « une ressource très recherchée sur le marché régional et international » et constitue une source de devises importante. Copefrito indique que « le projet adopte une approche communautaire avec l'allocation de 20% des crabes produits afin de développer une véritable filière villageoise par la mise en place de fermes villageoises dans la zone de Toliara ».

La cérémonie de pose de première pierre d'avant-hier a été marquée par les visites de l'écloserie pilote à l'Institut halieutique des sciences marines (IHSM) de Toliara, du site d'Ankaloaha et des installations aquacoles de crabes. L'écloserie occupera une surface de 350 m2, entièrement équipée pour la ponte et l'incubation des œufs, ainsi qu'à l'élevage larvaire. Elle sera complètement autonome afin de répondre aux exigences de production fixées. L'écloserie génèrera près de cent-cinquante emplois directs. Elle implique, entre autres, la construction de sept bassins de stabulation sur d'anciennes salines, ainsi que des techniques de procédures de traitement pour limiter les pertes post-captures. Les premiers essais techniques de production de larves de crabe ont été réalisés en partenariat avec l'IHSM.

D'après toujours les explications, cette phase de « fattening » consiste en la revalorisation de crabes issus de la collecte et présentant un taux de chair insuffisant pour la commercialisation. Le principe reposera sur la mise en stabulation et le nourrissage de crabes mis dans des bassins en terre. Ce travail d'optimisation des captures augmente de près de 10 à 20% le poids d'un crabe effectuant un cycle complet de fattening, d'une durée moyenne de 15 jours. La première exportation de crabes vivants à destination de l'Asie a pu se faire en 2014.

