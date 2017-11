Maroc: Rencontre à Abou Dhabi entre SM le Roi et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Emirats Arabes Unis

Abou Dhabi — Dans le cadre de la visite de travail et d'amitié que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, effectue aux Emirats Arabes Unis à l'invitation de SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Emirats Arabes Unis, le Souverain a reçu, samedi en sa résidence à Abou Dhabi, SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane.

Après la rencontre élargie à plusieurs hauts responsables des deux pays, SM le Roi et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane ont eu un entretien en tête-à-tête.

Lors de ces entretiens, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane ont échangé sur les excellentes relations bilatérales et le Partenariat stratégique fort et multidimensionnel qui lie les deux pays, ainsi que sur les liens denses et pérennes de fraternité entre les deux peuples frères.

Dans ce cadre, il a été convenu de redynamiser et donner un nouvel élan à la commission bilatérale mixte.

Les entretiens entre Sa Majesté le Roi et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane ont également porté sur plusieurs questions d'ordre régional et international.

Ces entretiens se sont déroulés en présence, du côté émirati, de SA Cheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, représentant du gouverneur dans la région d'Al Dhafra, de SA Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires présidentielles, du Dr. Anwar Mohammed Gargash, Ministre d'État aux Affaires étrangères, de Ali Al Haoussani, Conseiller au Cabinet du Prince Héritier d'Abou Dhabi, et de Mohamed Mubarak Al Mazrouei, sous-secrétaire du Cabinet du Prince Héritier d'Abou Dhabi.

Etaient présents du côté marocain, les Conseillers de SM le Roi, MM. Fouad Ali El Himma, Yasser Znagui et Abdellatif Menouni, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.