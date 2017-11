Togo: "Preuve de cynisme" et un encouragement implicite des "militaires à considérer les manifestants comme des ennemis"

Au camp Témédja hier vendredi, Faure Gnassingbé, chef suprême des armées accusait l'opposition d'être à l'origine de manifestations violentes depuis quelques mois, et a promis retrouver les assassins des militaires tués à Sokodé, et les auteurs des autres dégâts commis et les châtier conformément aux lois en vigueur en République togolaise. Une déclaration qui ne passe pas bien au sein de son opposition qui y voit la preuve qu'il soit un dictateur sanguinaire.

Ancien membre du CAR, aujourd'hui membre des FDR, tous deux partis membres decla Coalition des 14 partis de l'opposition togolaise, qui réclame le retour à la Constitution de 1992 et le droit de vote de la diaspora, Kohan Kidékiyime BINAFAME voit dans la réaction du Chef de l'Etat, une "preuve de cynisme" et un encouragement implicite des "militaires à considérer les manifestants comme des ennemis". Et donc, "en se mettant dans une telle posture, le président de la République se comporte comme un dictateur sanguinaire", croit-il.

En tout cas, poursuit M. Binafame, "nos frères militaires doivent comprendre que la lutte que mène le peuple togolais n'est nullement pas dirigée contre eux, mais elle vise à poser les bases d'une véritable démocratie dans notre pays où règne la justice sociale", et aussi comprendre que "tous les corps habillés (militaires, gendarmes, policiers) qui font usage de leurs armes contre les manifestants doivent comprendre que tôt ou tard ce régime tombera et ils seront jugés".

Et pour ce dernier qui voit la victoire du peuple togolais est de plus en plus proche au fur et à mesure que le nombre de manifestants gonfle, "quand au peuple togolais qui, majoritairement, se bat contre la "monarchisation"de notre pays, il doit continuer la lutte avec plus de détermination. Dans tous les autres pays qui ont connu des situations semblables à la nôtre, la chute du dictateur n'est intervenue que quand la mobilisation a atteint un seuil fatidique".