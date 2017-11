Togo: Vers une triste fin de règne d'un dictateur ?

L'atmosphère politique du Togo ne laisse personne indifférent y compris une prostituée.

Car il faut la paix dans le pays pour avoir les clients. Le débat de ce week-end sur les plate-formes fait référence à la récente sortie médiatique de celui qui ne parle pas trop. Sauf que quand il parle c'est la catastrophe. Il a encore gaffé comme un attaquant aux pieds longs lors de son voyage papillon cette semaine à l'intérieur du pays.

Fo Kodjo de Kara ne sait pas comment on s'adresse au peuple. Il ne sait même pas ce qu'il faut dire. Je me demande si réellement il a été élu ou plutôt imposé à la tête de la gnassion taugaulaise. J'aurais préféré qu'il se taise à jamais. Si quelqu'un veut s'opposer à ce mariage........ *Comment quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir peut- il faire un discours pour calmer un peuple qui manifeste pour son départ ?Elepossiblaaa !

L'erreur qu'il commet c'est qu'il ne considère pas ceux qui manifestent. Tout semble dire qu'il fait le chien aboua le sourd-muet passe. Blaise comparaison a fait plus que ça mais aujourd'hui il est devenu ivoirien. Il faut être malhonnête pour ne pas tirer de leçons de ce qui arrive aux autres surtout quand il s'agit de la politique. La lutte populaire est invincible, disait ma chérie à chaque fois qu'elle est dans mon canapé conjugal. Fo Kodjo de Kara doit être conscient de la situation. On ne peut pas vouloir le dialogue et continuer la barbarie à Mango, Bafilo et Sokodé. On ne pose pas à moitié un acte de bonne volonté. Elepossiblaa !

Là on n'affiche pas du sérieux dans ce qu'on fait. Si Fo Kodjo de Kara devant les soldats de temedja n'arrive pas à condamner la barbarie des militaires c'est parce que ce crime qui ne demeurera impunis profite à lui. Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit pour lui de s'accrocher au pouvoir. Sinon pourquoi tuer les enfants ? Pourquoi tirer à balles réelles après avoir dit plus jamais ça ? Qui trompe qui ? Si je dis qu'il a menti on dira que je lui ai manqué du respect présidentiel. Mais rassurez-vous je ne le dirai pas. Vous avez l'armée à votre côté mais le peuple a DIEU à ses côtés. Il arrivera à un moment où ceux sur qui nous comptons ne répondront plus à l'appel. Allusion faite à ces militaires à la gâchette facile qui bénéficient toujours d'un parapluie d'impunité.

Heureusement que le monde entier a les projecteurs tournés sur le Togo. *Un pays de 4 lettres à 1000 problèmes*. La solution à cette crise politique n'est pas de faire des enquêtes pour mettre la main et le pied sur ceux qui ont tué les militaires. La violence d'où qu'elle vienne est condamnable. Mais la déclaration d'hier à Témédja est une déclaration gauche. Il a raté une belle occasion de se taire. Quand on est un chef d'état sérieux on doit s'interroger sur les causes de cette crise. Si fort fait semblant de ne pas voir la réalité en face il risque d'être surpris. Car la mobilisation, contrairement à ce que nous journalistes alimentaires disons, ne faiblit toujours pas. Il urge que Fo Kodjo de Kara pose un vrai acte de PAIX.

Le plus tôt sera le mieux.