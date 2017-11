Au terme de son discours, le général Mistral a décoré de la "médaille de la défense nationale échelon bronze", des militaires français et sénégalais dont les adjudants-chefs Abdoulaye Coly et Abdoulaye Sène, ainsi que le soldat de première classe Ousmane Coly.

L'armistice de 1918 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), qui avait fait plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés dont 8 millions de civils.

Selon lui, ces "morts Sénégalais et Français de la Première Guerre mondiale ainsi que ceux de tous les pays alliés forment, aujourd'hui, une cohorte silencieuse que nous honorons ici. Cohorte dont les marbres de monuments et des cimetières gardent toujours comme une fraîche cicatrice, la mémoire des noms".

Le général Mistral a rendu un hommage aux anciens soldats sénégalais, "les frères d'armes" de la France qui, "loin de chez eux, dans la boue des tranchées, sous les avenues et à travers la terre remuée par le souffle et le feu ont vécu, souffert et sont morts".

"Durant quatre longues années, la Première Guerre mondiale a bouleversé profondément les mentalités, modifié la géopolitique de l'Europe et entraîné dans un sillage de morts et de souffrance plusieurs dizaines de millions de personnes dont les forces vives de nos pays", a-t-il lancé à l'assistance.

Il a évoqué "les émotions auxquelles les poilus étaient soumis : attente, angoisse, peur, souffrance physique... et autant de pensées aussi aux valeurs de courage et amour de la patrie qui les ont fait tenir dans ces terribles circonstances".

