Sénégal: Christophe Bigot salue la mémoire de soldats sénégalais morts pour la France

L'armistice de 1918 marquait la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918) qui a fait plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés dont 8 millions de civiles.

"Cette bataille est devenue un symbole dans les mémoires française et sénégalaise et de nos alliés", a relevé le diplomate français, avant de se réjouir du règne de la paix qui, un siècle plus tard, "parait solidement ancrée sur le sol européen".

Christophe Bigot a annoncé que cette année, la Journée des tirailleurs sera célébrée le 4 décembre prochain à Thiaroye (banlieue dakaroise) sur le thème "Chemin des Dames", une manière de rappeler "la terrible bataille" du même nom, engagée le 16 avril 1917 et qui a fait plus de 200 000 morts dont 7 500 tirailleurs sénégalais.

"Au Sénégal, ce sont plusieurs milliers de tombes quand vous allez à Thiaroye, à Bakel ou à Saint-Louis, on retrouve des cimetières militaires où Français et Sénégalais reposent", a souligné l'ambassadeur de France, au cours de cette cérémonie qui se tenait au siège des Eléments français au Sénégal (EFS) à Ouakam, à Dakar, en présence de leur commandant, le général Denis Mistral.

