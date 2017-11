Burkina Faso: Afaire Adja Divine - JB trinque seul pour une agression collective

Le mis en cause a été maintenu dans les liens de la prévention et doit purger une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans, contrairement aux 4 ans proposés par le ministère public dans ses réquisitions.

Ce jour, la foule, ivre de colère, armée de «cailloux, gourdins et machettes», voulait en découdre avec l'artiste musicienne. Elle avait été molestée, défigurée et, pis, déshabillée et elle n'a dû son salut qu'à l'arrivée de sapeurs-pompiers.

Le 23 mai 2017, alors qu'elle était sortie chercher du «Cérélac» pour son nourrisson de six mois, l'artiste musicienne Adjaratou Diessongo, plus connue sous le sobriquet Adja Divine, a été prise à partie par une foule à Ouaga 2000.

