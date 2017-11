Centrafrique: Nouvelle flambée de violences - Un pied de nez à Faustin-Archange-Touadéra

La RCA est loin d'être un pays sûr. Car, non seulement plus de la moitié du territoire est toujours sous le contrôle des groupes armés, mais aussi la justice qui constitue un pillier essentiel d'un Etat de droit, n'y existe pas.

Franchement, on ne le dira jamais assez, la RCA est malade voire très malade si fait qu'elle a besoin d'une thérapie de choc. Et à l'allure où vont les choses, le pire est à craindre.

On ne pensait pas si bien dire puisqu'à peine ledit forum a-t-il refermé ses portes que la violence a repris de plus belle et ce, avant même que la plupart des investisseurs étrangers qui avaient fait le déplacement de Bangui n'aient encore regagné leurs pays respectifs.

