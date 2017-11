Burkina Faso: Rentrée politique - «Le NTD reste la femme préférée de Roch» (Thomas Bagamzanré, maire de Kindi)

Le 11 novembre 2017 à Léo, dans la Sissili, le Nouveau Temps pour la démocratie (NTD) a tenu sa rentrée politique. Le thème de la rencontre était « Contribution du NTD à l'appropriation du PNDES dans les communes du Burkina Faso ».

Mais il n'en a rien été : la journée a plutôt été consacrée à une dénonciation du jeu d'alliance dit « contre nature » qui a fait perdre la mairie de Léo au NTD. « Nous ne mangeons pas à toutes les sauces. Malheureusement dans la Sissili, il y a des politiciens qui mangent à toutes les sauces », regrette Vincent Dabilgou.

Une rentrée politique remarquable, c'en était vraiment une, vu la longue file de grosses cylindrées et la mobilisation massive des populations et du groupe d'autodéfense koglweogo, lequel était là pour sécuriser les lieux.

Coups de sifflet et de klaxon, sons stridents de vuvuzelas du cortège qui arpentait les artères de Léo n'ont point laissé indifférents les habitants postés devant leurs commerces ou leurs concessions.

Avant de prendre langue avec les militants à la place historique Natou pour parler politique, la délégation de Vincent Dabilgou, président du parti, est allée présenter ses amabilités au chef de terre de la cité de Mandengha.

Le NTD a aussi fait œuvre utile en remettant des médicaments au CSPS du secteur 3, que sa jeunesse avait nettoyé auparavant. La rentrée politique avait pour thème «Contribution du NTD à l'appropriation du PNDES dans les communes du Burkina Faso ».

Aux dernières élections municipales, le NTD est arrivé en tête en obtenant 21 élus locaux contre 20 pour l'UPC et 18 pour le MPP. Mais en raison d'un jeu d'alliance dit « contre nature», la mairie lui a filé entre les doigts et est revenue au MPP.

« Jeunes, femmes et vieilles de Léo, tous ont dénoncé ce "politiquement incorrect". Après les élections, nous avons eu un choc. Il y a eu des égoïstes qui n'ont pas compris nos aspirations, mais le tir sera rectifié », promet le représentant des vieux.

Ne dit-on pas en langue moaga que quand il faut parler et que tu te tais, un muet vaut mieux que toi ? Cette tribune que constituait la rentrée politique a été l'occasion pour Dramane Nignan de faire un grand déballage.

« Léo est vraiment NTD ! Nous sommes arrivés premiers après les élections et nous pensions qu'il était possible de travailler avec nos alliés. Mais ces derniers ont usé d'une alliance contre nature pour prendre la tête de la mairie », rappelle Nignan.

Il dénonce également l'attitude sectaire de ceux qui sont à la mairie actuellement. Selon lui, ces derniers refusent de recevoir les dossiers de certains jeunes dans le cadre du projet HIMO à cause de leur couleur politique.

Toutefois, il a appelé les populations, qu'il dit savoir déjà acquises à sa cause, à garder le cap pour les batailles futures. « Nous allons triompher », promet Nignan.

De cette bourde politique qui pourrit la vie des habitants de Léo, les militants attendaient une réaction du premier responsable du parti NTD, laquelle se faisait attendre jusqu'à la rentrée politique. A cette occasion, ils ont été servis et Vincent Dabilgou n'y est pas allé avec le dos de la cuiller. « J'ai entendu vos messages.

Je sais combien vous avez été meurtris. Dans cette situation, vous êtes seuls. Léo est une terre de vérité et ce ne sont pas des alliances contre nature qui vont empêcher d'inscrire votre nom dans l'histoire de la Sissili. Nous ne mangeons pas à n'importe quelle sauce. Malheureusement, il y a des politiciens de la Sissili qui mangent à toutes les sauces», a-t-il martelé.

La rentrée politique est une manière pour le parti de consoler ses militants frustrés, dont on pouvait prendre la mesure de la déception en lisant des banderoles que brandissaient les jeunes : «Non aux affabulateurs et aux imposteurs !

Non aux maires sans domicile ! Non à l'ingérence de l'AGETER dans l'élection du maire ! Oui à l'éthique et à la morale dans la politique ! »

Le président ajoute qu'il est venu essuyer les larmes de ses militants et leur demander d'ouvrir une nouvelle et grande page NTD dans la Sissili. Et pour commercer, il a appelé les conseillers municipaux à reprendre le travail afin qu'ils commencent la longue marche de trois ans pour reconquérir la mairie de Léo.

« Malgré les coups que vous avez reçus, resserrez les rangs et travaillez à donner au parti sa place. Le NTD reste la femme préférée de Roch », a soutenu Thomas Bagamzanré, maire de Kindi.