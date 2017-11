Pour déjouer ce plan, il faut plus que des marches qui, d'ailleurs, peuvent s'essouffler avec le temps. C'est pourquoi le peuple togolais doit, à l'image du peuple burkinabè, prendre ses responsabilités et contraindre la bête à lâcher prise.

Et c'est en cela que le choix du lieu de cette sortie que l'on pourrait qualifier de malheureuse, n'est pas anodin. En choisissant un camp militaire pour tenir ces propos qui disculpent les forces de l'ordre de leurs responsabilités dans les tueries lors des manifestations de l'opposition, il fait non seulement l'apologie de la violence, mais il en appelle implicitement à un usage excessif de la force pour contenir les manifestations de l'opposition.

En tout cas, Faure voudrait jeter de l'huile sur le feu qu'il ne se prendrait pas autrement. Car, en chargeant l'opposition de tous les péchés du Togo, il ne peut que la braquer et la radicaliser dans ses prises de position. Et c'est l'élan du dialogue, certes sans calendrier, qui prend du plomb dans l'aile.

L'on peut d'emblée s'interroger sur l'opportunité de cette sortie à cet instant où le pouvoir lui-même a pris l'initiative d'appeler à un dialogue avec l'opposition, dans l'espoir que, selon les termes du communiqué lu à la télévision nationale par le ministre de l'Industrie et du tourisme, Yaovi Ihou, « tout ceci conduira les partis politiques concernés à agir avec la plus grande retenue et responsabilité et à œuvrer pour l'intérêt national par la sauvegarde de la paix et de la cohésion nationale ».

Leurs assassins sont activement recherchés et tout sera mis en œuvre pour les retrouver où qu'ils se trouvent, les juger et les châtier, conformément aux lois de notre République », a-t-il dit.

Ce fut le cas de cet enfant tué à Mango et aussi à Sokodé. Ce fut également le cas de vos camarades, frères d'armes, lynchés, décapités par un groupe d'individus organisés et préparés à cet effet.

« Notre pays, le Togo, est actuellement perturbé par des manifestations qui, loin d'être pacifiques comme l'autorise la loi, ont été souvent d'une très grande violence. Ceux et celles qui organisent ces manifestations portent la lourde responsabilité des victimes que les participants ont faites et des dégâts qu'ils ont causés.

