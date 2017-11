Madagascar: Manakambahiny - Un criminel renvoyé derrière les barreaux

L'un des malfrats s'est fait piéger dans la rizière, lors de la course-poursuite. « Coincé avec son sabre, il n'a plus pu continuer son chemin à cause de la fange », a précisé un policier de la BC. Les quatre autres filous ont pu prendre la poudre d'escampette dans les dédales du quartier et se seraient dirigés vers Ambohimiandra, selon les explications. Le braqueur arrêté a passé trente-six heures en cellule à la BC, section 1 à Anosy. Déféré devant le parquet hier matin, il a été placé en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy.

Personne n'a osé s'approcher du bar, mais les gens ont observé de loin. Le propriétaire du bazar a alerté les voisins avec son sifflet dès que les bandits sont repartis avec leur butin. Prévenus également sur les faits, les policiers de la brigade criminelle (BC) et ceux d'Ambohijatovo sont intervenus. Les habitants du quartier et les forces de l'ordre se sont rués vers les malfaiteurs pour les arrêter.

Attrapé dans les filets de la police et du fokonolona, l'un des cinq braqueurs armés de pistolets automatiques et de sabres a été écroué à la maison de force de Tsiafahy, hier. Une « bande de cinq » a fait irruption dans un épi-bar à Manakambahiny, mercredi soir aux alentours de 18h. Ils ont opéré à visage découvert. Ils ont tiré des coups de feu, selon une source au commissariat du deuxième arrondissement à Ambohijatovo, avant de se servir dans la caisse. Les clients dans le bar se sont couchés à terre pendant la scène qui aurait duré trois minutes, d'après les témoignages obtenus. Fort heureusement, aucun blessé ni perte en vie humaine n'est à déplorer. « Deux d'entre eux ont obligé le caissier à sortir les paquets, les trois autres ont brandi leurs armes en menaçant de tirer sur ceux qui se sont trouvés à l'intérieur », a indiqué l'épicier.

