Burkina Faso: Un pur-sang chez les Etalons

Dans la perspective du match Burkina - Cap Vert comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018 et prévu à Ouagadougou le mardi 14 novembre 2017, le sélectionneur national des Etalons, Paulo Duarte a convoqué 25 joueurs.

Parmi les nouveaux venus, on enregistre la présence du jeune attaquant Boureima Hassane Bandé, sociétaire du club belge du FC Malines où il marque déjà de bons points.

A 19 ans déjà et pour une première saison, il affole les compteurs-buts dans le football belge, fait la une des tabloïds et est dans le viseur de clubs européens qui le suivent de près. Lui, c'est le jeune attaquant burkinabè, Boureima Hassane Bandé.

Formé au centre de formation SALITAS (NDLR : Salimata et Tasséré du nom des parents du fondateur du centre, le colonel Yacouba Ouédraogo) où il a gravi les échelons des différentes catégories en même temps que dans les petites catégories de l'équipe nationale.

Le club de SALITAS n'a joué qu'une seule saison (2016-2017) en deuxième division qu'il a dominée de bout en bout accédant du coup en première division pour cette saison 2017-2018.

Et Boureima Hassane Bandé y a fortement contribué grâce à son sens inné du but. Et c'est sans jouer un seul match de première division que le jeune attaquant signe pendant la trêve avec le club belge du FC Malines.

En 10 matchs de championnat belge (Ligue Jupiler où il a été 7 fois titulaire, 3 fois remplaçant et 3 fois sur le banc), il totalise 8 buts et 1 but en Coupe de Belgique.

Une performance qui ne laisse indifférent aucun observateur averti du football international à fortiori les clubs huppés dont les regards sont de plus en plus tournés vers la Belgique et particulièrement le club de Malines.

D'ailleurs, ce sont les grosses qualités d'attaquant de Boureima Hassane qui ont tapé dans l'œil du sélectionneur national des Etalons, Paulo Duarte, qui n'a pas hésité à lui faire appel pour le match de la dernière journée des éliminatoires du mondial Russie 2018.

C'est un garçon qui a d'énormes qualités techniques dont des dribbles qui font souvent la différence dans le dernier geste face aux buts adverses avec en plus, une bonne pointe de vitesse.

Evoluant en deuxième attaquant comme il l'aime bien, avec le FC Malines, on le fait jouer régulièrement sur les côtés de l'attaque qu'il préfère parfois parce qu'il aime bien toucher le ballon.

Avant de confier à cafonline.com ; « lorsque je monte sur le terrain, je me fixe toujours des objectifs et face à n'importe quelle défense, j'attaque devant les buts ».

Parlant de sa première sélection en équipe nationale du Burkina, Boureima Hassane Bandé indique que cela est dû au mérite tout en soulignant que c'est la récompense de son travail.

« Je ne réclame pas un poste de titulaire mais, si le sélectionneur national m'offre l'opportunité de commencer ou d'entrer en cours de jeu, je n'hésiterai pas à saisir ma chance », fait-il savoir avec un brin de malice.

C'est dans ce sens qu'il dit bosser dur aux entraînements pour mériter la confiance du technicien portugais, Paulo Duarte. Maintenant, la balle est dans le camp de Boureima Hassane Bandé.

Les observateurs du football burkinabè espèrent que Paulo Duarte fera d'ailleurs confiance à la vague des jeunes joueurs appelés contre le Cap Vert qui doivent prendre le relais de certains anciens pour qui l'heure de la retraite internationale est proche.