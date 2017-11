Afrique de l'Ouest: Arrestation de membres de la CMA par la force conjointe du G5 Sahel

On connait déjà les cinq pays qualifiés dans la zone Afrique pour le Mondial 2018. Il s'agit du… Plus »

Pour la CMA qui réclame leur libération ainsi que la restitution de leur matériel, cette arrestation fragilise encore la confiance déjà entamée entre ex-rebelles et forces de sécurité française et malienne.

Dans l'attente d'un bilan officiel de l'opération Hawbi qui a pris fin, samedi 11 novembre, les ex-rebelles de la CMA ont annoncé que les forces maliennes du G5 et Barkhane avaient arrêté, mardi dernier, huit de leurs hommes près de Tessit, une localité proche des frontières nigérienne et burkinabè. Depuis, ils sont détenus à la gendarmerie de Gao.

Les ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) affirment qu'il s'agit d'un de ses officiers et son équipe et appellent à leur libération.

