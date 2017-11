Congo-Kinshasa: Jouer les ponce Pilate

Jouer les ponce Pilate pour l'avenir de son pays, c'est en réalité laisser la foule décider. Or, quand c'est la foule qui passe en action, rien n'est sûr que le jeu se déroule selon un schéma prédéfini. On dit toujours que la foule est sans âme. C'est tout dire.

A ces contraintes financières s'ajoutent d'autres qui sont légales et logistiques. « Aux parties prenantes de faire en sorte qu'il ne soit pas décalé d'autant plus que les effets d'entraînement impactera, sans nul doute, sur la date des scrutins combinés fixé le 23 décembre 2017 ». A ce stade, tout est dit. Les mots, les arguments sont agencés, exactement comme au temps de Jésus, où le Procurateur romain Ponce Pilate était appelé à confirmer la condamnation à mort de Jésus de Nazareth. En des termes clairs, selon la Céni, les prochains reports, une fois à l'échéance du 23 décembre 2018, sont d'office justifiés : les contraintes...

En publiant le calendrier électoral assorti de plusieurs contraintes, comme pour dire, la matérialisation ne dépend pas de la Céni, Nangaa tenterait déjà de laver ses mains dans un processus parsemé d'embûches avec ou contre son gré. Son jeu fait, tout dépend maintenant de la capacité des parties prenantes à lever des contraintes, notamment financières. Il s'agit essentiellement d'actualiser le plan de décaissement des fonds pour l'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, municipales et locales. Et pour ce faire, le gouvernement a jusqu'au 30 novembre 2017, sans compter l'élaboration d'un plan de mise à disposition des moyens pour l'appui logistique à l'organisation des élections sus-évoquées.

