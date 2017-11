Tunisie: Clap de fin sur les Journées cinématographiques de Carthage

On connait déjà les cinq pays qualifiés dans la zone Afrique pour le Mondial 2018. Il s'agit du… Plus »

Fondé après la Révolution de jasmin pour fédérer le monde du cinéma, le CNCI, Centre national du cinéma et de l'image est aujourd'hui la colonne vertébrale du septième art tunisien et dicte le cinéma de demain.

Réalisateur depuis plus de trente ans, Nidhal Chatta était en lice dans la compétition officielle avec Mustapha Z qui emporte le prix de la meilleure interprétation masculine : « Il y a une génération de jeunes cinéastes qui travaille sur un autre cinéma. Un autre cinéma émerge, avec très peu de moyens, et ça n'existait pas ça avant !», s'enthousiasme t-il.

Alors qu'«Aya», film tunisien de Moufida Fadhila l'emporte dans la catégorie de courts-métrages de fiction. Au chapitre documentaires, le premier prix des longs métrages revient au film burkinabé «Koro du Bakoro», tandis que le film du Niger «Jackenson from street kid to champion» de Linda Leila Diatta et Jean Marc Poteau est distingué en court métrage. En Tunisie, six ans après la révolution, le cinéma connaît un essor jamais vu.

Samedi soir se refermaient les 28èmes Journées cinématographiques de Carthage, le rendez-vous des cinémas africains et arabes. C'est un western du Mozambique, «Le train de sel et de sucre» de Licínio Azevedo qui a remporté le Tanit d'Or de la compétition officielle des longs-métrages de fiction.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.