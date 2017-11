Sénégal: Le journaliste sénégalais Madiambal DIAGNE s'adjuge le Prix Norbert ZONGO pour la liberté d'expression

C'est la consécration d'un grand professionnel de l'information panafricaine. Madiambal DIAGNE, Président de l'Union internationale de la Presse Francophone, s'est illustré au Pays des Mossi, communément appelé le Pays des Hommes Intêgres, en s'adjugeant le 10 novembre, le Prix Norbert Zongo pour la liberté d'expression.

Le combattant du pluralisme d'expression au Sénégal, son pays de naissance avant de donner de la voix au vieux continent africain tient fièrement la flamme étincelante d'une presse africaine souvent critiquée. A tort ou à raison. Devant un parterre de personnalités de renom du monde de la presse, du cinéma et littéraire, le sénégalais Madiambal DIAGNE était la star d'un temps inédit à l'occasion du Gala de clôture du festival international de la liberté de la presse à Ouagadougou. Le Prix Norbert ZONGO est non seulement un prix prestigieux mais restaure la fibre la plus ultime de la dignité humaine. Le nom du célèbre journaliste d'investigations burkinabé Norbert ZONGO et ses actions immenses pour la liberté de la presse et sa mission d'informer juste et vrai ses concitoyens est une plus-value au combat du journaliste Madiambal DIAGNE qui honore d'abord la presse sénégalaise et panafricaine après.

Confidentiel Afrique encourage le Président de l’Union Internationale de la Presse Francophone.