Cameroun: Université de Yaoundé I - Retour des grandes conférences

La nouvelle saison a été inaugurée mercredi dernier à Ngoa-Ekellé.

«Cohabiter pacifiquement dans le même monde : un défi doublé d'un pari » ! Le thème du lancement de la nouvelle saison du « Mercredi des grandes conférences » de la faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines (FALSH) était éminemment philosophique.

Lucien Ayissi, le doyen de la faculté qui ouvrait la saison, a prêché dans sa chapelle. Mais l'enseignant de philosophie voulait avant tout proposer un débat intellectuel sur une question d'actualité, « une réflexion sur la qualité de la cohabitation des habitants du village planétaire », clarifie-t-il. Le monde est en ébullition du fait que les peuples ne se tolèrent plus.

C'est le choc, les menaces, les conflits, les guerres. La preuve que les conventions de cohabitation pacifique sont violées, les valeurs ne sont plus partagées, même les puissants du monde ne sont pas épargnés et l'unité dans la diversité n'est plus un acquis mais un challenge. Le prétexte du lancement d'une nouvelle saison de « Mercredi des grandes conférences » a permis aux universitaires de s'inviter dans un débat ouvert depuis longtemps. L'enthousiasme de ceux de la FALSH de l'université de Yaoundé I était patent à l'amphi 700, mercredi dernier. L'aspiration à cohabiter est réelle, mais difficile à réaliser, constate le conférencier.

C'est qu'à vrai dire, on ne sait plus si le monde, propriété commune, est vraiment le nôtre ou celui des autres à cause des calculs divers, des injustices, des égoïsmes, de la dictature. De ces divergences naissent des tragédies et des antagonismes monstrueux et injustifiables. Le même chaos entre Israéliens et Palestiniens, Seleka et anti-Balaka, Hutu et Tutsi, entre catholiques et protestants, s'indigne Lucien Ayissi. Et le combat des contraires prospère, la guerre est omniprésente et compromet le vivre-ensemble.

Finalement la cohabitation devient une prison dont il faut s'évader, mais pour aller où ? Il faut adhérer à un ensemble de références communes, constituées des valeurs centrales, propose finalement le conférencier dans ce qu'il appelle « fédérer les hétérogénéités autour des intérêts communs».