Cote d'Ivoire/Maroc: Mondial 2018 - Marc Wilmots ne compte pas démissionner

La Côte d'Ivoire n'ira pas en Russie pour la phase finale de la Coupe du Monde 2018. Les Eléphants se sont fait battre à domicile (2-0) par le Maroc lors de la 6è et dernière journée des éliminatoires.

Très critiqué depuis son arrivée, le sélectionneur Marc Wilmots ne compte pas quitter les Eléphants de si tôt, même si il exprime sa déception en conférence de presse.

« On est déçu comme tout le peuple ivoirien. J'ai appris qu'il faut se relever quand on est à terre. Mon avenir ? Les réponses à chaud ne sont jamais bonnes. J'ai pris beaucoup de temps ces six derniers six mois à construire une équipe. Il y a un cycle avec des anciens qui sont sur la fin et des jeunes qui montent... C'est cette discussion que j'aurai avec ma direction avec le président, et je verrai quel sera l'avenir » a t-il indiqué.