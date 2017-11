Cap-Vert: Naples - Ghoulam remplacé par Evra ?

Patrice Evra ne jouera plus avec l'Olympique de Marseille. Plus »

« Il sait qu'il a tort, mais sa carrière ne s'arrête pas là. Il ne veut pas s'arrêter ainsi. Physiquement, il est plus fort qu'il y a 5-6 ans et beaucoup de clubs nous ont déjà contactés. Patrice ne se voyait pas de nouveau en Serie A, après plusieurs années avec la Juventus Turin. Nous n'excluons rien, pas même le bleu (de Naples), mais je pense que ce sera compliqué », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Maxifoot.

Les dirigeants du club leader de la Serie A aimeraient recruter l'ancien joueur de Manchester United et de la Juventus pour remplacer Faouzi Ghoulam, récemment victime d'une grave blessure et absent pour de longs mois. D'ailleurs, l'agent d'Evra, Federico Pastorello, n'écarte pas cette piste, même s'il reste prudent.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.