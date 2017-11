Maroc/Sénégal: Le Maroc profite du printemps de son football

On connait déjà les cinq pays qualifiés dans la zone Afrique pour le Mondial 2018. Il s'agit du… Plus »

Deux ans auparavant, la CAF dirigée à l'époque par Issa Hayatou (1988-2017), était à couteaux tirés avec le Maroc, qui avait demandé le report de la tenue de la CAN 2015 pour cause d'Ebola.

Les premières grandes décisions de l'ère Ahmad avaient été annoncées à cette occasion, en particulier celles portant sur l'ouverture de la CAN à 24 sélections et sa tenue en juin au lieu de janvier.

Comme lors du match de samedi au stade Félix Houphouët Boigny, les partenaires du défenseur de la Juventus de Turin (Italie), Mehdi Benatia, ont gardé leur cage inviolée pendant les six matchs du groupe C.

Victorieux des Eléphants qui avaient pris part aux trois dernières éditions de la Coupe du monde (2006, 2010 et 2014), les Lions de l'Atlas, conduits par le Français Hervé Renard, sont la seule sélection africaine à n'avoir pas encaissé de but lors de ces éliminatoires pour Russie 2018.

