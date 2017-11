Cameroun: Loterie américaine - Comprendre l'engouement des Camerounais

En 2014, on avait 224 020 candidatures, pour 4268 gagnants et 1289 visas délivrés. En 2015, les chiffres font état de 286 564 dossiers soumis, 5000 gagnants.

Gérant lui aussi d'un cyber café au carrefour dit Ange Raphaël, Koueukeu Marc, pense que c'est « le rêve que suscite les Etats Unis » qui amène les Camerounais à jouer à la « Green card ». Des rêves qui selon lui, sont amplifiés à travers « les images véhiculées par les médias ». S'agissant du nombre de plus en plus croissant de joueurs, ce dernier pense que cela évolue au fil du temps. « Voici cinq ans que je l'ai lancée (faisant allusion à la loterie américaine), et le nombre de joueurs augmente », déclare-t-il. Et d'ajouter : « cela se justifie davantage, au regard de la multiplication du nombre de cybers café, et de petits commerces, proposant le jeu ».

Exploitant de cyber café et joueur, monsieur Mbele, pense que l'engouement que suscite la loterie américaine auprès de la jeunesse camerounaise n'est rien d'autre que « la recherche d'une vie meilleure », compte tenu du chômage en vigueur dans notre pays. Malgré l'accès libre et gratuit à la loterie américaine, la majorité des joueurs choisissent de recourir à des exploitants de cybers café, moyennant la somme de 1000 francs cfa. Attitude que monsieur Mbele juge fondée. « C'est vrai que c'est gratuit. Mais, tout le monde n'est pas apte à remplir les conditions. Notamment, au niveau du traitement de la photo, qui requiert des connaissances en infographie », explique-t-il.

Après un échec l'année dernière, Ngoupeyou Steve, étudiant en communication à l'Université de Douala, reste confiant et optimiste. « Je dirai que c'est une opportunité. Et les opportunités, il n'y en a pas tellement dans la vie ». Déclare-t-il, en minimisant la somme de 1000 francs cfa à débourser au cyber pour y participer.

