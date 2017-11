Libye: Migrants - Après un sauvetage raté, une vidéo accuse les garde-côtes libyen

Un groupe de 25 migrants originaires d'Erythrée, d'Ethiopie et du Soudan qui étaient bloqués en… Plus »

On lance donc un ordre aux Libyens : « Coordonnez-vous avec le Sea-Watch. » Mais rien n'y fait : le bateau libyen ne répond pas et continue, les moteurs à fond.

Mais soudain, tout s'emballe. La vedette libyenne se détourne et pousse ses moteurs à fond. Dans l'hélicoptère, on voit que plusieurs personnes sont encore accrochées à tribord, aux échelles de flanc.

Mais on entend surtout les échanges radio entre les équipages : celui du Sea-Watch 3 d'abord, celui d'un hélicoptère de la marine italienne venu en soutien, et celui des garde-côtes libyens qui récupèrent des naufragés eux aussi.

Comme tous les sauvetages en mer, celui de la semaine dernière a dû se faire vite. Le canot pneumatique sur lequel avaient pris place plus d'une centaine de personnes était en train de couler. Et les passagers ne savaient pas nager, pour la plupart.

