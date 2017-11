Tunisie: Le public au rendez-vous, comme toujours

Moins de strass et de paillettes et moins de starlettes TV est un côté à saluer dans cette session

Le rideau est tombé hier soir sur la 28e session des JCC qui a démarré le 4 novembre. Une avenue Bourguiba animée à l'occasion et un dispositif de sécurité qui a assuré pendant toute la soirée. C'est au Théâtre municipal de Tunis d'abriter cette cérémonie de clôture qui a rassemblé les invités du festival et les passionnés du 7ème art. Une cérémonie de clôture qui n'a pas voulu s'étaler en faisant le choix de ne pas intégrer les prix parallèles et de les décerner le vendredi soir à Gammarth. Pas de film de clôture non plus pendant cette cérémonie.

Une session qui a fait retrouver aux JCC leur dimension tri-continentale tout en renforçant la présence des films africains. Mais c'est aussi une session fortement critiquée, notamment de par son organisation et le choix de ses films dans la sélection officielle des courts métrages et des documentaires. Cela dit, dans la section longs métrages de fiction (même s'il ne sont pas dans la sélection officielle) certains films ont pu marquer les cinéphiles. On croit savoir aussi que la mission du jury long métrage fiction n'a pas été facile et que la décision des prix à décerner était difficile à prendre.

Une session fortement critiquée également pour son film d'ouverture de Rachid Macharawi dont le niveau a carrément déçu. Certains professionnels n'ont pas pu comprendre les raisons de ce choix... Cela dit, le festival a gagné comme toujours le pari du public. Un public qui a assuré et dont l'affluence a étonné plus d'un visiteur étranger. Moins de strass et de paillettes et moins de starlettes de télévisions est un côté à saluer dans cette session.

Le jury compétition longs métrages et courts métrages de fiction est composé de : Michel kheleifi (Palestine) Félicité Wouassi Cameroun, Rabiaaa Ben Abdallah, (Tunisie) Pablo César Argentine, Kamela Abou Zekri (Égypte), Mama Keitha (Sénégal ), Hassen Ben Jalloun (Maroc). Le jury compétition longs métrages et courts documentaires sont : Thiery Michel (Belgique), Jahane Tahri (Égypte), Baba Diop (Sénégal), Tark Ben Abdallah (Tunisie), Gérard Peary (USA). Le jury de la compétition première œuvre «Tahar Cheriaa» est composé de : Hakim Ben Hammouda (Tunisie), Rokhaya Niang (Sénégal) et Héla Lotfi Égypte. Voici le palmarès de cette session.

Palmarès

Le prix Ugtt du meilleur scénario de film tunisien de long métrage fiction est décerné à :

La Belle et la Meute de Kaouther Ben Hania-Tunisie

Prix spécial CNCI de l'image « Ali Ben Abdallah » pour un film de long métrage en compétition :

Force majeure de Mohamed Siam-Egypte

Tanit d'Or pour la « Première œuvre » de long métrage-Prix Tahar Chriaa :

Vent du Nord de Walid Mattar-Tunisie

Prix spécial TV5 Monde

Vent du Nord de Walid Mattar-Tunisie

Compétition officielle des courts métrages documentaires

Mention spéciale :

Cloch'Art de Manel Katri-Tunisie

Le Tanit de Bronze :

Gaza by her de May Odeh-Palestine

Le Tanit d'Argent :

Pas de port pour les petits bateaux de Joëlle Abou Chabke-Liban

Le Tanit d'Or :

Jackenson-from street kid to champion de Linda Diatta et Jean Marc Poteau-Niger

Compétition officielle des longs métrages documentaires Mention spéciale :

Ghost hunting de Raed Andoni-Palestine

Le Tanit de Bronze :

Au-delà de l'ombre de Nada Mezni Hefaiedh-Tunisie

Le Tanit d'Argent :

Kemtiyu-Cheikh-Anta de Oussmane William Mbaye-Senégal

Le Tanit d'Or :

Koro du Bakoro de Simplice Ganou Herman-Burkina Faso

Compétition officielle des courts métrages fictions Mention spéciale :

Wanas d'Ahmed Nader-Egypte

Le Tanit de Bronze :

Secret des vents d'Imène Al Nasiri-Tunisie

Le Tanit d'Argent :

Dem Dem ! de Pape Lopy Bouaname, Christophe Rolin et Marc Recchia

Le Tanit d'Or :

Aya de Moufida Fedhila-Tunisie

Compétition officielle des longs métrages fictions

Prix du meilleur Montage :

En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui-Algérie

Prix de la Meilleure image :

The train of salt and sugar de Licinio Azevedo-Moambique

Prix de la meilleure musique originale :

Félicité d'Alain Gomis-Sénégal

Prix du meilleur scénario :

Vent du Nord de Walid Mattar-Tunisie

Prix de la meilleure interprétation féminine :

Véronique Tchanda Beya pour « Félicité » d'Alain Gomis-Sénégal

Prix de la meilleure interprétation masculine :

Adel Moneem Chwayet pour son rôle dans « Mustapha Z » de Nidhal Chatta

Le Tanit de Bronze :

Volubilis de Faouzi Bensaidi-Maroc

Le Tanit d'Argent :

Les initiés/Inxeba de John Trengove-Afrique du Sud

Le Tanit d'Or:

The train of salt and sugar de Licinio Azevedo-Mozambique