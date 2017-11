Ile Maurice: Démission de Soodhun - Mgr Ian Ernest se réjouit que sa rencontre avec le PM ait pu ramener la sérénité

Showkutally Soodhun: la chute d'un homme fort du MSM

Le Cardinal Maurice Piat n'était pas le seul à avoir rendu visite au Premier ministre, Pravind Jugnauth, vendredi 10 novembre. Monseigneur Ian Ernest est, lui aussi, allé le voir. Et ce dimanche 12 novembre, lors de son homélie à la cathédrale St-James, à Port-Louis, dans le cadre de la Journée du souvenir, il s'est dit heureux que sa rencontre avec le chef du gouvernement ait pu ramener la «sérénité» dans le pays.

Une «sérénité» ébranlée après la diffusion d'une vidéo montrant Showkutally Soodhun tenant des propos à fort relent communal. Ce dernier discutait alors avec des habitants de Bassin qui s'élevaient contre la construction de logements de la National Housing Development Company dans la localité. Quelques heures après sa rencontre avec le Cardinal Piat et Mgr Ernest, vendredi, Pravind Jugnauth a demandé au no.4 de son gouvernement de «step down».

«I wish here to mention that this response has been realised when I met with the Honorable Prime Minister and Deputy Prime Minister Friday evening to have a conversation on the way forward and how to bring back serenity in the beautiful island of Mauritius», a révélé Mgr Ian Ernest.

Il a fait ressortir que beaucoup d'entre nous ont tendance à dévier du chemin de la justice et de l'équité. Et la colère des uns et des autres se traduit souvent à travers des discours qui sèment haine et préjugés, explique-t-il. «We have witnessed it in our country lately. We all feel saddened by the state of things, overwhelmed by anxiety but still God calls us and equips us to respond.»

À la veille du 50e anniversaire de l'Indépendance du pays, Mgr Ian Ernest souligne qu'il faut prendre l'engagement de pratiquer la paix, le dialogue social, communautaire et religieux et collaborer avec les syndicats. Dans la foulée, il s'est dit attristé de l'ampleur de la violence dans la société. «Aujourd'hui, même dans notre beau pays, beaucoup de gens meurent à la suite de la violence domestique alors que les foyers auraient dû être un endroit où on pratique l'amour, le respect mutuel et le bonheur.»

Ce sont en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées qui sont vulnérables, fait valoir Mgr Ian Ernest. Ce qui lui fait dire qu'il est grand temps que les différents stakeholders conjuguent leurs efforts pour en finir avec cette situation.

À noter que le Cardinal Maurice Piat, la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, le Deputy Prime minister Ivan Collendavelloo ainsi que plusieurs ministres avaient fait le déplacement à cette occasion. Jane Constance, qui a été nommée Artiste de l'Unesco pour la paix, a interprété une chanson à cette occasion.