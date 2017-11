Maroc/Cote d'Ivoire: Sylvain Gbohouo (gardien de but) - «Je suis le 1er déçu de ma prestation»

Le portier ivoirien Gbohouo Sylvain présente ses excuses à la population ivoirienne pour sa prestation et celle de ses coéquipiers à l'occasion de la rencontre des Eléphants de Côte d'Ivoire face aux Lions de l'Atlas du Maroc, le samedi 11 novembre 2017.

Ce match comptant pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Il dit comprendre ainsi la «frustration» de toute la population. Gbohouo promet de « se remettre au travail » pour les oppositions à venir.

"Je tenais à présenter mes excuses et à demander pardon à toute la nation ivoirienne, a tous les supporteurs qui se sont déplacés au stade Houphouët-Boigny, à la fédération, à mes coéquipiers et à l'encadrement. Je suis le premier déçu de ma prestation et de la non-qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Et je comprends la frustration de tous. Je la supporte. Je promets me remettre au travail pour revenir plus fort. Que Dieu le Tout Puissant bénisse ses enfants", déclare Sylvain Gbohouo, dans des propos recueillis par le confrère Sport-Ivoire. ci.