Maroc: Quatre courts-métrages sur la thématique "Vivre la ville ensemble" primés au concours Ana Maghribi(a)

Quatre courts-métrages sur la thématique "Vivre la ville ensemble" ont été récompensés à la 4ème édition du concours Ana Maghribi(a), par un jury professionnel présidé par la comédienne Latefa Ahrrare.

Organisée par l'Institut français du Maroc en partenariat avec Société Générale Maroc, la 4ème édition du concours Ana Maghribi(a), qui s'est déroulé du 15 avril au 15 octobre 2017, a récompensé Naji Tbel, lauréat du premier prix du jury pour son film "Le paradigme du mur", indique un communiqué de Société Générale Maroc.

Le deuxième prix a été décerné à Ali Benzekri pour son film "Ticket de voyage" et le troisième à Ali Oubkhane pour son film "La nuit de ma ville", tandis que le prix spécial de l'Institut français du Maroc a été remis à Mehdi Laaribi et Ihab Bensalah pour leur film "Casawi", précise-t-on de même source, ajoutant que le vote du public a consacré le film "Les jeunes d'aujourd'hui", de Achraf Abbassi.

Aux côtés du jury professionnel présidé par la célèbre actrice Latefa Ahrrare, Société Générale Maroc a constitué son propre jury composé de collaborateurs de la banque, qui a choisi de primer le film "Do it for you", réalisé par Oussama Ait Yassin, originaire de Marrakech et tout juste âgé de 20 ans. Lors de la cérémonie de remise des prix, organisée début novembre, ce jeune réalisateur a souligné que "Do it for you" est un film qui "appelle tout un chacun à agir en tant que membre d'une société solidaire", notant que "nous pouvons tous être porteurs de petites choses ou acteurs de petits gestes qui contribueront à un avenir meilleur".

En ouverture de cette cérémonie, le directeur général de Société Générale Maroc, Jérôme Jacquier a déclaré, en tant que partenaire de cet événement, que "Société Générale Maroc confirme sa vocation de banque citoyenne, responsable et engagée dans la cité", précisant que "la thématique du concours 2017 nous a semblé particulièrement importante car elle remet à l'ordre du jour le fameux vivre ensemble qui fait qu'au-delà de nos sensibilités, de nos différences, de la diversité de nos influences culturelles, nous pouvons collectivement œuvrer pour mieux construire notre avenir".

Tout en félicitant Oussama Ait Yassin, M. Jacquier s'est félicité de la portée de cette "initiative qui invite la jeunesse à s'interroger et à s'exprimer sur son environnement de vie", ajoutant que "ce qui nous importe avant tout, c'est de partager des regards, des interrogations, des observations dans un monde qui bouge à grande vitesse, vous, les jeunes de -30 ans, vous représentez l'avenir d'un Maroc en pleine mutation". Ce concours a invité les jeunes de moins de 30 ans à s'exprimer par le biais d'un film court de 90 secondes, sur le thème "Vivre la ville ensemble".

Une occasion pour les jeunes de poser leur regard sur des questions essentielles telles que "Comment vivre ensemble dans la cité ?", "Que faire pour construire un lieu de vie partagé ?", "Comment imaginer la vie de demain ?", "Comment chacun peut-il œuvrer pour contribuer à un cadre de vie meilleur ?" et "Comment établir un rapprochement entre les individus et ainsi créer du lien social ?".