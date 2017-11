Maroc: Félicitations Royales à l'équipe nationale

A l'issue du match qui a opposé, samedi, la sélection nationale de football à son homologue de Côte d'Ivoire, SM le Roi Mohammed VI a félicité chaleureusement les membres de l'équipe nationale pour la qualification au Mondial 2018.

Le Souverain s'est ainsi entretenu au téléphone avec l'entraîneur de l'équipe, Hervé Renard, et le capitaine Mehdi Benatia, auxquels le Souverain a exprimé Sa joie pour le grand exploit réalisé par la sélection nationale, ainsi que Ses sincères compliments aux joueurs et aux staffs technique et administratif qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes et accomplir un parcours excellent couronné par cette grande réalisation.

Tout en se réjouissant de la prestation de haut niveau fournie par les joueurs marocains, SM le Roi a tenu à saluer l'esprit sportif exceptionnel dont a fait montre le public marocain qui a encouragé son équipe avec un enthousiasme sans pareil, donnant la meilleure représentation d'une jeunesse marocaine toujours rayonnante.

Le Souverain a enfin souhaité une bonne continuation à l'équipe nationale qui a su hisser haut le drapeau du Maroc et emplir de fierté l'ensemble du peuple marocain.

Par ailleurs, S.M le Roi Mohammed VI, a adressé, samedi, un message de félicitations aux membres de la sélection nationale marocaine de football suite à la qualification au Mondial 2018.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir suivi avec joie et fierté la qualification de la sélection nationale marocaine de football à la phase finale de la Coupe du monde 2018 qu'abritera la Fédération de Russie, enregistrant ainsi une nouvelle page dans le registre des gloires du football national. Suite à cet exploit sportif extraordinaire qui a empli de joie l'ensemble des Marocains, le Souverain exprime Ses félicitations les plus chaleureuses et Sa considération à toutes les composantes de la sélection nationale, joueurs, entraîneur, staff technique et médical, dirigeants et cadres de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), pour les efforts qu'ils ont déployés tout au long des éliminatoires qualificatives.

Sa Majesté le Roi a tenu à saluer tout particulièrement la prestation distinguée, l'esprit sportif et la haute compétitivité des joueurs nationaux qui ont fait montre d'un patriotisme sincère, en gratifiant le public sportif et en éveillant chez lui l'espoir de revivre des exploits semblables à ceux réalisés par les précédentes générations qui ont contribué à promouvoir une présence distinguée du football africain en phase finale de la Coupe du monde.

Tout en réitérant Ses félicitations pour cet exploit, SM le Roi a souhaité à la sélection nationale davantage de succès et de rayonnement lors des différents évènements continentaux et internationaux.