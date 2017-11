Maroc: Lancement de l'opération d'identification des barques par radiofréquence

Le Département de la pêche maritime vient de lancer une opération d'acquisition et d'installation d'un système d'identification des barques nationales de la pêche artisanale par radiofréquence (RFID), dans le cadre du renforcement de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

L'opération, qui cible à terme la couverture de toute la flotte de pêche artisanale, permettra une lutte efficace contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Ce système d'identification par radiofréquence des barques nationales de la pêche artisanale permettra l'identification automatique de la barque par radiofréquence, l'obtention d'informations précises et immédiates sur la barque de pêche (nom, propriétaire, numéro d'immatriculation, licence de pêche), la lutte contre la falsification des noms et numéros d'immatriculation de la barque, la prévention contre le vol des barques de pêche, l'utilisation du lecteur RFID pour la déclaration des captures et la saisie des données et la capture d'image des barques, selon la même source.

L'opération pour l'équipement des premières barques de ce nouveau système électronique a débuté mercredi avec succès au port d'Al-Hoceima où plus de 100 barques sur les 597 immatriculées dans ce port ont été pourvues du système d'identification par radiofréquence, fait-on savoir.

Cette opération couvrira toute la flotte de pêche artisanale nationale, soit plus de 16.418 barques réparties le long du littoral marocain sur plus de 156 ports et sites de pêche. Le délai de réalisation de cette opération est prévu sur 14 mois.

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a procédé à l'installation d'un système de positionnement et de localisation en continu (VMS) dans l'ensemble de la flotte côtière et hauturière, ce qui permet l'identification et le suivi de l'activité en mer de cette flotte de pêche en temps réel.