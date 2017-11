Maroc: Le film "Voix d'Amazonie", un focus sur la destruction massive du poumon de la planète

Le film documentaire "Voix d'Amazonie", projeté, jeudi dernier, dans le cadre de la compétition officielle de la 6ème édition du Festival international de cinéma et mémoire commune (FICMEC) de Nador, qui a pris fin hier, présente un état des lieux sombre sur la surexploitation et la destruction de l'environnement.

Co-réalisés par Lamia Chraibi, Lucile Alemany et Margerie David, ce film (52 min) braque ses projecteurs sur ces peuples amérindiens de l'Equateur qui, sous la menace du déplacement forcé, tentent de faire entendre leur voix face à l'exploitation d'une puissante compagnie pétrolière.

Ce documentaire présente une plus grande visibilité sur les répercussions de l'extractivisme en Amazonie qui est considérée comme le poumon de la planète et l'impact nocif d'une telle activité sur l'environnement et sur les populations locales qui souffrent d'une dégradation aiguë de leur mode de vie et d'une augmentation fulgurante du nombre de maladies due notamment aux eaux contaminées.

"Nous avons entamé le tournage en août 2012, en allant au nord de l'Amazonie équatorienne, chez les peuples Secoya et Cofan, puis plus au sud à Sarayaku", a indiqué à la presse, Margerie David, mettant en avant la force et l'omniprésence des femmes ayant fait montre d'une résistance farouche contre les tentatives de pillage de leurs terres.

Le film a mis également en relief la situation du parc national Yasuni, connu pour sa biodiversité très riche avec une multitude d'espèces mammifères, de reptiles et de plantes qui n'est égalée nulle part ailleurs sur la planète.