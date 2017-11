Maroc: ASMEX et Emlyon business school s'attellent à la formation de l'"Exportateur Digital"

L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et Emlyon business school campus Casablanca viennent de lancer une nouvelle formation certifiante répondant aux enjeux de développement des PME marocaines.

Initiée sous l'intitulé "Exportateur Digital", cette formation est destinée aux entreprises exportatrices souhaitant développer leurs pratiques digitales au bénéfice de la conquête ainsi que leurs marchés à l'international, rapporte la MAP.

La formation comporte 4 modules de 2 jours et cible les dirigeants de TPE/PME, les responsables de business unit, les responsables ventes/marketing ou les chefs d'unités Export et les managers ayant pour mission d'accompagner leur entreprise dans le développement international, précise Emlyon business school campus Casablanca, dans un communiqué.

Les objectifs essentiels de cette formation visent à permettre la compréhension et l'analyse des conséquences de la révolution digitale sur le marché international et à développer de nouvelles méthodes de communication et de promotion en s'appuyant sur la puissance des outils numériques et les réseaux sociaux.

Le lancement de ce certificat a eu lieu en marge d'un atelier organisé le 31 octobre 2017 au siège de l'ASMEX portant sur le thème «Médias sociaux et stratégie de communication d'entreprise», animé par le directeur général d'Emlyon business school Afrique, Tawhid Chtioui.

Créée en 1982, l'ASMEX rassemble toute personne physique et morale exerçant des activités exportatrices au Maroc. Elle a pour mission de représenter et de promouvoir la fonction et le rôle des exportateurs marocains en œuvrant à défendre leurs intérêts, à élargir leurs débouchés, les assister dans le développement de leurs compétences et promouvoir l'investissement et le partenariat multiformes avec les opérateurs étrangers.

Fondée en 1872, Emlyon business school est l'une des plus anciennes écoles de commerce en Europe. Depuis 2015, elle s'est installée à la Marina de Casablanca et a donc étendu sa présence à l'international en plus de ses Campus Asie à Shanghai et ses campus en France (Lyon, Saint-Etienne et Paris).