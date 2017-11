Maroc: Hausse quasi-généralisée des secteurs cotés en octobre

A fin octobre 2017, la valorisation globale du marché ressort à 626,3 milliards de dirhams (MMDH) en enrichissement de +9 MMDH comparativement au mois de septembre dernier, soit un rebond de +1,5%. Le volume quotidien moyen (VQM) de la BVC s'élève, lui, à 116,84 millions de dirhams (MDH), contre un niveau de 112,62 MDH un an plus tôt.

De son côté, le secteur des "Services aux collectivités" se déprécie de -5,2%, plombé par le délégataire des services de distribution d'eau et d'électricité ainsi que de l'assainissement du Grand Casablanca, Lydec. De même, l'indice des "Sociétés de financement" affiche un repli mensuel de -3,1%, suite à la mauvaise posture du trio: Salafin (-7,2%), Taslif (-6,6%) et Maghrébail (-6,5%).

Toutefois, force est de constater que, sur les 74 sociétés cotées, 29 ont pu résister au mouvement haussier du marché en clôturant le mois dernier sur des pertes allant de -0,04% à -24,37%. Dans ce panel, figure, notamment, le trio: Itissalat Al Maghrib (IAM), Addoha et BCP, dont les titres ont perdu, respectivement, -1,31%, -0,23% et -0,07%, relève CDMC dans sa publication mensuelle, dont copie est parvenue à la MAP. Pour sa part, l'indice des "Matériels, Logiciels & Services informatiques" se positionne en tête de liste des variations mensuelles avec un gain de +11,7%.

Les analystes ont noté, à ce propos, que cinq valeurs ont contribué, à elles-seules, à hauteur de +1,31% à la progression du Masi, qui clôture le mois d'octobre sur un rebond de +1,92% à 12.373,04 points, à savoir: LafargeHolcim Maroc (+7,09%), Marsa Maroc (+4,65%), Ciments du Maroc (+4,57%), Cosumar (+2,76%) et Attijariwafa bank (+1,72%), rapporte la MAP. Ils ont mis en avant, dans ce cadre, l'évolution positive des secteurs phares de la cote, à savoir: "Banques", "Bâtiment et matériaux de construction" et "Agroalimentaire/production", qui canalisent, conjointement, 54,33% de la capitalisation flottante totale, avec des poids respectifs de 34,26%, 14,11% et 5,96%.

