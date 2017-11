Maroc: Une dizaine d'entreprises marocaines à la conquête de la Silicon Valley

Une délégation d'une dizaine d'entreprises marocaines opérant dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) prend part à une mission de prospection «BtoB», du 13 au 17 novembre à San Francisco (Californie, sud-ouest), indique un communiqué du Centre de promotion des exportations, «Maroc Export».

Cette mission aura pour objectif de mieux comprendre les spécificités, les contraintes et les attentes de l'écosystème de la Sillicon Valley, de prospecter et de rencontrer des investisseurs locaux (Venture Capitals ou Business Angels) ainsi que de potentiels partenaires commerciaux ou technologiques tels que Google, AIR BNB, et Nasa Research, précise Maroc Export, organisateur de cette initiative.

La MAP rapporte que cette mission vise, par ailleurs, à positionner la destination Maroc comme hub à l'export vers les pays d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, et à connecter les startups marocaines aux grands groupes américains, tout en identifiant des fonds d'investissements dédiés à cet effet, souligne le communiqué. Au programme de cette mission, encadrée également par l'Association des sociétés technologiques (ASTEC), figure l'organisation de rencontres professionnelles individualisées au profit des entreprises marocaines avec les importateurs et distributeurs américains et d'ateliers de présentation du marché des TIC US, fait savoir la même source.

L'industrie de services de la technologie des logiciels et de l'information aux Etats-Unis est la plus avancée dans le monde. Le marché américain représente à lui seul 25% du marché mondial des technologies des logiciels et de l'information avec plus de 3.8 milliards de dollars.

L'industrie représente 7,1% du PIB des Etats-Unis et 11,6% des emplois du secteur privé américain, et il existe plus de 100.000 sociétés de services informatiques dans le pays, dont 99% sont des petites et moyennes entreprises (moins de 500 employés).

Cette initiative fait suite à la première mission de développement triangulaire (Etats-Unis, Maroc, Afrique) des TIC lancée au profit d'une dizaine d'entreprises marocaines à New York en novembre 2016.