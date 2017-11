Angola: Huíla peut contribuer à la diversification de l'économie

Ce contact permet d'écouter de manière plus approfondie les besoins et les aspirations des populations, a indiqué le Chef de l'Etat.

Le Président João Lourenço a précisé qu'avec la reconstruction et l'extension du chemin de fer jusqu'à la province de Cuando Cubango, l'aéroport, les routes et les ponts en réhabilitation, Huíla pourrait apporter une contribution importante à la circulation des personnes et des biens.

Il a encore admis que l'infrastructure hôtelière et la beauté naturelle de la région étaient une garantie que la province pourrait à court terme attirer les touristes nationaux et étrangers.

Matala — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré samedi, à Matala que l'exploitation du potentiel agricole, industriel, touristique et commercial de Huíla pourrait accélérer la diversification de l'économie du pays et réduire la dépendance excessive du pétrole.

