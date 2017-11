Cote d'Ivoire: Man - Plus de 100 masques et danses traditionnelles en attraction au stade Léon Robert

Depuis hier (10 novembre 2017) plus de 100 masques et danses traditionnelles venus des différentes contrées de la région du Tonkpi et du Guémon se produisent au stade Léon Robert de Man.

Dans le cadre de l'exécution de la 7 eme édition du festival des masques et danses traditionnelles de Man appelé « Guéhéva ».

Prennent également part à cette cérémonie plusieurs danses traditionnelles venues des localités d'Issia, Bouaflé et du nord de la Cote d'ivoire.

On estime à plus de 2.000 festivaliers présents à Man pour célébrer le « Masque ». Gilbert Kafana, ministre d'état et parrain de la cérémonie a salué le retour du « Guéhéva ».

« L'organisation du Guéhéva est la preuve tangible que la paix est de retour à Man et par extension en Côte D'ivoire », a-t-il déclaré. Débuté le 10 novembre, « Guéhéva 2017 » prend fin ce soir, 11 novembre 2017 à 18h.