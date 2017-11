Tunisie: Un nouvel ordre s'installe !

Des changements ont eu lieu au sein de certains clubs avec l'avènement de nouveaux techniciens.

En parallèle, chaque équipe a essayé de renforcer ses rangs soit par des étrangers, soit par des locaux, dans l'esprit d'entamer la saison avec des arguments susceptibles de lui assurer la réussite. Dans tous les cas, c'est avec beaucoup de curiosité que sera suivi le début de ce nouvel exercice.

L'espoir est permis de voir les choses bouger beaucoup mieux que la saison précédente, qui a vu deux équipes seulement se disputer le titre, l'ESS et l'EST, pour faire renaître l'intérêt de tous, d'autant plus que des efforts ont été entrepris de la part des équipes pour animer la compétition et y jouer un rôle positif.

Le critérium de la Ftvb et les matches amicaux ont permis aux observateurs de constater que le niveau est rapproché, ce qui augure d'un championnat équilibré qui sera entamé sous le signe de la curiosité et de l'attente. Curiosité pour voir où en sont les dix animateurs, particulièrement les favoris en puissance, et attente d'une amélioration substantielle du niveau général.

Les nouvelles venant des clubs laissent présager des prémices rassurantes.

Outre le champion en titre, l'Etoile du Sahel, qui garde presque la même ossature qui sera étoffée par quatre nouvelles recrues, le reste des prétendants traditionnels ont effectué des recrutements dont on dit beaucoup de bien.

De leur côté, Mouloudia de Boussalem, USTSfax, ASMarsa et le revenant parmi l'élite l'ASPTTSfax ont suivi le courant dans l'optique de franchir un nouveau palier.

On sera, dès le coup d'envoi, dans le vif du sujet avec notamment deux duels qui ne manquent pas d'attrait.

Il s'agit du derby de Sfax entre le CSS et l'USTS souvent largement disputé, et le second à la salle Zouaoui entre l'EST et le COK.

Il y aura aussi le débat nord-sud à La Marsa entre les Marsois et les Postiers de Sfax qui sera suivi avec beaucoup d'intérêt, alors que la dernière rencontre de la journée qui devrait avoir lieu entre la Mouloudia et le Tunis Air Club a été reportée, l'Etoile et la Saydia étant exemptes.

Programme

Sfax

16h00 : CSS-USTS (Ouafi Heifa-Trabelsi)

Jendouba

MSB-TAC : reporté

La Marsa

16h00 : ASM-ASPTTS (Ridène-Hajjam)

Tunis (salle Zouaoui)

16h00 : EST-COK (Grari-Souaïd)