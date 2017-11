Tunisie: Hubert Velud, métamorphosé !

Ce qui se passe actuellement à l'Etoile donne vraiment matière à réflexion, voire à inquiétude, puisque il faut réellement se triturer les méninges pour identifier une réactivité cohérente et touchant surtout à l'essentiel par rapport à l'après-débâcle du maudit 22 octobre dernier face à Al Ahly d'Egypte.

Après bientôt trois semaines de la cinglante défaite contre les protégés de Houssem Badri, on a du mal à «relativiser» cette déconvenue amère certes, mais qui a eu un effet bizarrement «apocalyptique» sur la vie du club sahélien, puisque on n'arrive pas à trouver le mode de conduite idoine pour rebondir au plus vite à quelques jours du démarrage d'un cycle diabolique de rencontres à l'échelle locale.

En effet, après une «transe» de consultations trop élargies ponctuées par la mise en place d'un nouvel establishment basé sur des commissions consultatives, l'on s'est contenté de prendre des mesures palliatives voire superficielles faisant fi ainsi des vraies problématiques et du facteur temps qui pèse lourd sur les projections futures du club et qui risquent de coûter cher aux objectifs de l'Etoile.

Dans ce registre, la mise à l'écart des deux assistants, Ridha Jeddi et Seïf Ghezel, et le maintien contre toute attente du «head coach» pointé du doigt par tout l'entourage du club et principalement par le nouvel homme fort du moment, Zoubeir Baya, à la tête de l'équipe ont suscité moult interrogations.

De fait, par simple déduction, évincer les deux assistants et maintenir le premier entraîneur qui a, de surcroît, raté tous les rendez-vous importants prouvent qu'auprès du président étoilé, Dr Ridha Charfeddine, ce sont Jeddi et Ghezel les causes fondamentales des déboires de l'Etoile, ce qui est totalement aberrant.

D'ailleurs, il est important de signaler que d'après l'entourage proche de l'équipe et de la bouche même de certains joueurs, Hubert Velud s'est complètement métamorphosé ces derniers temps en montrant plus de fermeté à l'égard de ses protégés et en développant davantage ses séances d'entraînement, qui commencent à prendre une allure plus consistante et variée, et où les joueurs commencent vraiment à s'y plaire! Qui aurait cru à un tel revirement de situation ?!

Mourad Ameur ne viendra pas !

Il s'agit d'un Franco-Algérien recommandé justement par Hubert Velud pour occuper le poste d'assistant et qui était pressenti fortement pour suppléer Jeddi. Finalement, cette piste semble être définitivement abandonnée, suite au refus du président du club qui, d'après nos échos, a dû prendre cette décision suite à la pression de certains proches du club.

Une décision somme toute sage, compte tenu de la légèreté du CV de Mourad Ameur, dont le profil ne répond nullement aux exigences du moment.

Mehdi Laâjimi, président de section

C'était dans l'air depuis quelques jours, l'ex-premier responsable de la section basket, Mehdi Laâjimi, vient d'être nommé cette fois-ci à la tête du département football du club, dans l'espoir d'apporter son expérience et son savoir-faire pour remettre de l'ordre dans la maison à tous les points de vue.