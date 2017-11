Tunisie: Prise de bec et conséquences

Pour revenir à la dernière prise de bec qui a eu lieu en marge du match amical entre l'EST et les pensionnaires de la ville des roses, la raison du différend est forcément en rapport avec l'élimination amère du champion tunisien en titre au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions. La passe d'arme ou plutôt la querelle « familiale » débouchera-t-elle sur le départ de Faouzi Benzarti que certains observateurs annoncent déjà dans un grand club libyen, voire de retour à l'Etoile du Sahel? Attendons voir.

Et à la machine des spéculations en tous genres de se mettre en branle. Certaines sources ont ainsi jeté de l'huile sur le feu en annonçant un premier contact entre les responsables « sang et or » et Lassaâd Dridi, coach récemment démissionnaire du CAB, un club qui carbure bien et qui caracole en Ligue 1.

