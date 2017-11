Tunisie: Le jour le plus long...

Report et tractations

Jusqu'à cette heure, la tenue des élections reste un peu en doute. Quelques vices de forme tels que la désignation de ce comité chargé d'organiser les élections, alors que les statuts du club disent que c'est un comité qui doit être élu. Beaucoup parlent du report de ces élections avec plusieurs scénarios. Décision du tribunal administratif, les adhérents eux-mêmes qui vont demander le report et rejeter le rapport financier qui va être présenté par Riahi, et on parle même d'une volonté collective, y compris celle des deux candidats , de prendre plus de temps pour concevoir et présenter un programme aux électeurs.

Beaucoup de tractations dans les coulisses lors des deux derniers jours, surtout de la part des ex-présidents qui y croient encore. Et Slim Riahi ? Ça reste la variable inconnue, dans cette équation. L'homme passe par une bonne période «politiquement» avec des alliances retrouvées et une situation qui devra s'améliorer encore. L'ex-président a préparé son rapport financier où il avance le montant des engagements. A-t-il encore une marge de manœuvre ? Par rapport au mois dernier, il se porte mieux après avoir encaissé pour une longue période. Va-t-il vraiment lâcher le poste de président même s'il a présenté sa démission ?

Logiquement et officiellement oui. Mais Riahi a toujours résisté à des tentatives plus lourdes, et maintenant qu'il respire et rebondit, va-t-il provoquer quelque chose (report, appel à un consensus, paiement des dettes après le retrait du gel de ses avoirs) ? Ça reste possible. Tout est possible au CA. Et paradoxalement, ce qui est le moins probable, c'est de voir Younsi ou Hammoudia devenir présidents du CA ce soir.

Public averti

Ils sont plus de 500 à avoir obtenu leurs cartes d'adhésion qui leur permettent d'élire aujourd'hui en cas de tenue des élections. Avec une information intéressante : plus de 300 cartes ont été acquises jeudi, c'est-à-dire le dernier jour, par, selon nos sources, une partie influente dans la vie du club.

Ça ne représente même pas le 1% de la population clubiste (c'est une autre aberration), mais ce sont ces gens-là qui vont décider de l'avenir du CA non seulement au niveau des élections, mais aussi pour l'approbation du rapport financier. Dans une ambiance qui va être électrique (tous les indices confirment que ça va déborder), si le rapport financier n'est pas approuvé, ce sera la fin de l'assemblée que l'on veuille ou non. Younsi et Hammoudia savent très bien que ce n'est pas une mission facile de succéder à Riahi.

Ce dernier, qui doit venir avec ses collaborateurs, va-t-il être traité de la même manière qu'en juin lorsqu'il a quitté la salle sous les sifflets du public présent ? Le large public du CA, qui a tellement parlé sur les réseaux sociaux, aimerait voir son club sortir de ce creux et rebondir avec un plan structuré de sauvetage qui mobilise des compétences, des fonds et des solutions pratiques et visibles pour retrouver l'aura que mérite ce club populaire. Ça peut attendre encore avec des scénarios ouverts. Une chose est presque sûre, ça ne va pas finir aujourd'hui avec l'assemblée qui commence à 10h00.