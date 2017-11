Cote d'Ivoire: L'attiéké - Le mets le plus exporté du pays

Il y a également « l'attiéké Garba ». Si l'attiéké poisson frit est la variante la plus connue, le « garba » reste la plus prisée. L'autre dérivé qui retient encore plus l'attention des rencontres familiales est l'attiéké à l'huile rouge avec la sauce tomate.

Originaire des zones côtières ivoiriennes, cette semoule se consomme sous plusieurs déclinaisons dont la plus célèbre est l'attiéké-poisson frit ou encore poisson grillé. Sans oublier la purée de piment mélangée à la tomate et aux oignons.

Mariages, Diner gala, fêtes traditionnelles (réjouissances ou obsèques). Bien que sa production reste encore à l'étape artisanale, l'attiéké s'exporte de plus en plus vers tous les autres pays du monde.

