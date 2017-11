Cote d'Ivoire: Reconnaissance du mérite - Le ministre Sidiki Diakité célèbre les 2e et 3e lauréats de son département

Au volet sécuritaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a noté que la recherche de l'excellence est la voie la plus efficace pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité.

Selon lui, au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, trois prix sont institués. Notamment, le prix de la meilleur Autorité Préfectorale, celui du meilleur policier et du meilleur élu local.

Il a noté qu'au titre de l'année 2017, le prix de l'excellence a enregistré 74 lauréats issus des différents ministères et de la confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci). Aussi fera-t-il remarquer que les choix sont axés sur des critères sélectifs et bien définis.

Voilà en substance des précisions apportées par le Président du comité d'organisation et point focal du Ministère de l'Intérieur et de la sécurité au comité National, Koffi Koffi Kan Innocent, directeur des ressources humaines de l'administration du territoire.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.