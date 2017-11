Cote d'Ivoire: Hôtellerie - Les Awards du tourisme pour promouvoir la "destination 225"

L'industrie hôtelière connaît un essor considérable depuis cinq ans en Côte d'Ivoire. Grâce aux investissements réalisés, le pays est désormais une destination privilégiée des grandes chaînes hôtelières qui trouvent le marché ivoirien propice notamment pour développer le tourisme d'affaire et attirer plus de conférences internationales.

C'est dans l'optique de promouvoir davantage ce secteur que Jumia Travel, acteur de la promotion de la destination Côte d'Ivoire, organise les Awards du Tourisme en Côte d'Ivoire.

Dénommée « Travel Awards Côte d'Ivoire 2018 », cette cérémonie se tiendra dans le mois de janvier sous le thème « La qualité au service de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire».

La cérémonie des « Travel Awards » vise à inciter les acteurs du tourisme et les hôteliers ivoiriens à améliorer la qualité de leur service pour donner une bonne image de la « destination 225 ».

Il s'agit, entre autres, d'évoluer sur la professionnalisation du secteur touristique et hôteliers, sensibiliser sur l'utilisation des outils du numérique, aider les hôtels en Côte d'Ivoire à répondre aux standards internationaux de l'hôtellerie.

Prévu pour le 25 Janvier 2018, la cérémonie des Awards du tourisme et de l'hôtellerie est à sa deuxième édition. Elle se déroulera en deux grandes phases dont la première sera meublée par des ateliers thématiques en journée.

Plusieurs thèmes seront traités par des acteurs du secteur hôtelier et du numérique ivoiriens. Notamment la « digitalisation du secteur hôtelier », la « maîtrise et l'importance des méthodes électroniques de paiements », la « professionnalisation du business de l'hôtellerie », « hôtellerie et promotion de la destination Côte d'Ivoire ».

La soirée de récompense, clou de l'événement, réunira les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et du voyage en Côte d'Ivoire.

Les « Travels Awards » sont organisés par Jumia Travel en partenariat avec le Groupe Accor, leader mondial de l'hôtellerie et Côte d'Ivoire Tourisme, organe chargé de la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. L'événement est placé sous l'égide du ministère du Tourisme, et celui de la Culture et de la Francophonie.

En organisant les Awards de l'hôtellerie, Jumia Travel veut reconnaître et récompenser les mérites des hôtels ivoiriens, mais aussi fournir une référence crédible pour l'industrie touristique en Côte d'Ivoire.

Pour le bon déroulement du choix des hôtels, un système de vote est mis en place par Jumia Travel. Il consiste à solliciter le vote du public en ligne via un formulaire qui permettra de choisir le meilleur hôtel, la meilleure compagnie aérienne et le meilleur site ou blog touristique.

Le vote du public comptera pour 50% et celui du jury, composé d'acteurs du secteur, comptera pour 50%. Les hôtels lauréats recevront des trophées et plusieurs lots des entreprises partenaires à cet événement.