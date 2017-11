Cote d'Ivoire: Le général Detoh Letho à la CPI - "Dogbo Blé a dit qu'il tenait à faire la bataille d'Abidjan"

Le haut gradé à la retraite est interrogé en qualité de témoin dans la cadre du procès de l'ex-Chef de l'état, Laurent Gbagbo et l'ex-leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, accusés de « crimes contre l'humanité » et « crimes de guerre » pour leur rôle présumé dans la crise postélectorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts.

Et je me souviens très bien, il m'a dit que je fais partie de ceux qui démoralisent les soldats qui ne veulent pas qu'on continue la bataille d'Abidjan.

Moi, j'ai dit que je ne pense pas qu'on puisse engager un combat dans la ville d'Abidjan. Ce ne serait pas possible pour nous. On n'allait pas pouvoir y arriver. Il s'était énervé ce jour-là.

Parce qu'en ce moment, nous n'avions pas Abobo, ni Koumassi, ni Adjamé. Quand on parle de Yopougon, on pense que Yopougon appartient aux Bété. Je lui posé la question de savoir sur qui il compte à Yopougon.

Et d'expliquer longuement: « Lorsque nous sommes arrivés, Dogbo Blé nous a bien reçus. Le général a commencé à converser avec lui. Dogbo Blé a dit qu'il tenait à faire la bataille d'Abidjan. C'est ce jour-là que j'ai appris qu'il y avait une bataille d'Abidjan. J'ai pris la parole et j'ai demandé au général Dogbo Blé de quelle bataille il parle.

Nos difficultés étaient réelles. Au début, nous avions le matériel. Et après, on n'en avait plus », a-t-il dit, indiquant qu'à un moment donné, il avait été envisagé de recourir à l'ex-leader des « jeunes patriotes », Charles Blé Goudé.

Mais au fur et à mesure qu'on avançait, les moyens se faisaient rares. Notamment les munitions. Beaucoup de véhicules, sont tombés en panne. Et chaque fois, nous nous adressions au chef d'état-major.

Pour son quatrième et dernier jour d'interrogatoire devant la Cpi, l'ex-patron des forces terrestres, le général à la retraite Detoh Letho, a fait état, hier, d'un manque de moyens et d'implication politique lors de la crise postélectorale de 2010-2011. « En 2002, quand la guerre a éclaté, nous avons eu des moyens.

