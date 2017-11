Cote d'Ivoire: Exécution des projets - Les acteurs exhortés à tenir compte de l'aspect genre dans leurs activités

Un atelier de renforcement de capacités sur l'approche genre et développement dans l'exécution des projets, s'est tenu du 8 au 10 novembre 2017 à Adzopé. Placé sous l'égide du ministère de l'agriculture et du développement rural, cet atelier visait à inciter les partenaires d'exécution des projets à une prise en compte du genre dans leurs activités.

De façon spécifique, il s'agissait d'améliorer les connaissances des participants sur les documents et instruments nationaux et internationaux de promotion du genre. Et ce, dans la perspective d'un développement social durable et inclusif.

A l'occasion, le projet d'appui aux infrastructures agricoles de l'Indénié-Djuablin (Paia-Id) a été choisi comme référence.

Ce projet, d'un coût de 16 milliards de Fcfa financé par la banque africaine de développement (Bad) est en cours d'exécution dans les départements d'Abengourou, d'Agnibilékrou et de Bettié.

Pour Koné Moussa (le représentant du ministre de l'agriculture à ces assises), ce projet qui vise à la réduction de la pauvreté à l'Est du pays, doit nécessairement tenir compte de l'aspect genre et développement pour en assurer le succès.

Aussi, pour lui, une meilleure compréhension par l'information et la sensibilisation des acteurs et des bénéficiaires sur les questions du genre en relation avec le secteur agricole, est un préalable pour favoriser la mise en œuvre adéquate du plan stratégique dudit projet. « Le concept genre est très important dans la conception des projets pour lever les écueils » a-t-il insisté.

Ainsi, durant trois jours, la compréhension du concept genre, ses stéréotypes, l'évolution de sa problématique et ses outils d'intégration dans les projets, ont meublé les travaux de l'atelier. Et ce, à travers des exposés, des discussions de groupe, des échanges d'expérience et des études de cas.

Au terme des assises, Mme Véronique Zahui Epse Ehouli la coordonnatrice et Paia-Id et Kokora Godens Patrice le représentant du préfet d'Adzopé se sont félicités dans un unique élan, des nouveaux acquis liés au genre et développement et ont exhorté les participants à les inclure dans l'exécution de leurs projets.