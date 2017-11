Togo: L'interdiction unilatérale viole des dispositions de la déclaration universelle des droits de l'Homme

Nous invitons le gouvernement à ouvrir dans un bref délai un cadre de discussions qui réunira tous les acteurs autour d'une table pour un dialogue franc et constructif afin de préserver la paix et l'unité nationale dans notre pays.

Nous demandons aux autorités la cessation immédiate des expéditions punitives et des arrestations tout azimut que connaissent les populations de Sokodé, Bafilo et de Mango.

Nous profitons de cette occasion pour demander aux autorités la levée de l'interdiction unilatérale de manifestations dans les villes de Sokodé et de Bafilo car cette interdiction n'est pas conforme aux dispositions de l'article 13 de la loi N°2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestations sur la voie publique et dans les lieux publics.

Nous remercions les observateurs du ministère de la sécurité et de la protection civile pour leur preuve d'impartialité via leurs interventions sur le terrain.

Nous remercions le ministère de la sécurité et de la protection civile pour avoir mis à disposition des organisateurs de ces manifestations ses éléments. Cette initiative a favorisé la qualité et l'uniformité du monitoring pendant ces trois jours de manifestations.

C'est l'avis que donne le REJADD-Togo, au sujet de l'interdiction de manifestations publiques imposée à la ville de Sokodé, pour cause de la disparition des armes et munitions dans la nature, suite aux évènements douloureux qui ont ôté la vie à plusieurs personnes dont deux militaires le mois dernier.

