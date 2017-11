Sénégal: Le groupe français Piriou s'installe au Sénégal en partenariat avec Ngom et Frères

Mariage stratégique et de raison. Entre le groupe français Piriou et l'entreprise Ngom et Frères, c'est le début d'une lune de miel.

Le partenariat entre ces deux sociétés reflète les ambitions gigantesques d'un tandem industriel aux lendemains prometteurs. Avec ses 700 km de côte, la qualité de ses ressources humaines et sa position géographique, à la croisée des routes maritimes, aériennes et terrestres, le Sénégal attire beaucoup d'investisseurs. En témoigne l'initiative du groupe français Piriou de s'installer au Sénégal, dans le cadre d'un partenariat avec le groupe sénégalais Ngom et Frères.

Après des expériences réussies au Nigéria, au Vietnam et en Algérie, pour ne citer que ces pays, le groupe Piriou, un des meilleurs spécialistes de la construction, de la réparation, de l'ingénierie navales et de la prestation de services met le cap sur le Sénégal

L'entreprise Ngom & Frères dispose de vingt années d'expérience dans le domaine de l'équipement et de la prestation de services dans le secteur maritime.

M. Pascal Piriou, Président du groupe Piriou et son partenaire sénégalais Mr Ababacar Ngom, Directeur Général de Ngom et Frères feront face à la presse le lundi 13 novembre à16 heures, à l'hôtel Savana de Dakar, selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique.